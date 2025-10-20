Dịch vụ điện toán đám mây của Amazon gặp sự cố gây gián đoạn cho nhiều dịch vụ trực tuyến trên toàn thế giới

Nguyên nhân cụ thể chưa được Amazon công bố chi tiết, nhưng một số nguồn cho biết có thể liên quan đến lỗi kỹ thuật nội bộ hoặc bảo trì không thành công. Sự cố bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng CET (khoảng 14 giờ Việt Nam) ngày 20/10/2025.
AWS là nền tảng hạ tầng cho hàng loạt ứng dụng và website phổ biến, nên khi AWS gặp sự cố, nó lan rộng như một hiệu ứng domino.
Sự cố ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng trên toàn cầu, đặc biệt là những người sử dụng các dịch vụ phụ thuộc vào AWS.
Dưới đây là một số dịch vụ và khu vực bị ảnh hưởng chính (dựa trên báo cáo từ DownDetector và các nguồn tin):
Ứng dụng và website phổ biến: Snapchat, Venmo, Alexa, Hulu, Roblox, Duolingo, Fortnite, Signal, MyFitnessPal, Coinbase (sàn giao dịch tiền điện tử), và các ứng dụng của McDonald's.
Dịch vụ tài chính và chính phủ: Lloyds Bank (Anh), HMRC (cơ quan thuế Anh), và một số ngân hàng khác. Ở Pháp, các nhà mạng SFR và Free cũng bị ảnh hưởng.
Khu vực bị ảnh hưởng: Chủ yếu ở Mỹ, Anh, Pháp, và một phần châu Âu, nhưng do tính toàn cầu của các dịch vụ, người dùng ở Việt Nam và các nước khác cũng có thể gặp vấn đề khi truy cập các app này (ví dụ: không gửi tin nhắn trên Signal hoặc không load được Snapchat).
Theo truyền thông quốc tế Amazon đang khắc phục sự cố, và một số dịch vụ đã bắt đầu phục hồi dần.