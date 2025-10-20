Dịch vụ điện toán đám mây của Amazon gặp sự cố gây gián đoạn cho nhiều dịch vụ trực tuyến trên toàn thế giới

Dưới đây là một số dịch vụ và khu vực bị ảnh hưởng chính (dựa trên báo cáo từ DownDetector và các nguồn tin):

Dịch vụ tài chính và chính phủ: Lloyds Bank (Anh), HMRC (cơ quan thuế Anh), và một số ngân hàng khác. Ở Pháp, các nhà mạng SFR và Free cũng bị ảnh hưởng.

Khu vực bị ảnh hưởng: Chủ yếu ở Mỹ, Anh, Pháp, và một phần châu Âu, nhưng do tính toàn cầu của các dịch vụ, người dùng ở Việt Nam và các nước khác cũng có thể gặp vấn đề khi truy cập các app này (ví dụ: không gửi tin nhắn trên Signal hoặc không load được Snapchat).

Theo truyền thông quốc tế Amazon đang khắc phục sự cố, và một số dịch vụ đã bắt đầu phục hồi dần.