Địch Lệ Nhiệt Ba vừa trở lại đã lao đao

Trang QQ đưa tin ngày 20/10, Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo chính thức đóng bộ phim Tuy không thể có được tất cả. Đây là dự án phim chỉ gồm 6 tập, trong đó mỹ nhân Tân Cương gần như đóng 4 vai khác nhau, là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Tuy nhiên, khi vừa ra thông báo, đoàn phim Tuy không thể có được tất cả đã vướng nghi vấn đạo nhái hình ảnh từ một nhiếp ảnh gia. Người này đã lên mạng đăng lời cầu cứu: "Như thế này có được tính là xâm phạm bản quyền không? Tấm poster kia giống hệt bức ảnh tôi đã chụp. Tôi chỉ vô tình được người khác chia sẻ nên mới biết". Sau đó, đoàn phim phải lên tiếng giải thích ý nghĩa poster phim của Địch Lệ Nhiệt Ba.