Địch Lệ Nhiệt Ba hóa Hằng Nga, múa thiên nữ rải hoa

Trên tóc, cô cài bông hoa nhung màu vàng nhạt, được làm qua năm công đoạn cầu kỳ như tách sợi, uốn khung, tạo dáng, ép nhung và ghép hoa. Mẫu hoa này lấy cảm hứng từ thời Đường, tượng trưng cho vinh hoa phú quý.

Theo Chinanews, bộ Hán phục Vân Kiên mà Địch Lệ Nhiệt Ba mặc là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Hà Nam, được đặc biệt đặt làm bởi bậc thầy thủ công chuyên chế tác vân kiên. Họa tiết thêu trên áo tượng trưng cho phúc lành, niềm hân hoan và như ý.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình tiên nữ cho màn múa đón Trung Thu. Ảnh: Weibo.

Vân Kiên là kiểu cổ áo tròn hoặc vuông, trang trí hoa văn mây biểu trưng cho may mắn, phú quý. Trang phục được thêu bằng chỉ vàng, bạc hoặc gấm lụa, mỗi đường kim thể hiện kỹ nghệ thủ công truyền thống. Trong lịch sử, Vân Kiên được dùng làm trang phục cung đình lẫn lễ phục dân gian, mang ý nghĩa về địa vị, bình an và tín ngưỡng tâm linh.

163 cho hay 47% khán giả trẻ từ 18-24 tuổi đến từ nhóm người hâm mộ của Nhiệt Ba, góp phần giúp truyền thống lan tỏa mạnh hơn. Từ khóa “tranh phi thiên Đôn Hoàng”, “hoa nhung thủ công” và “Vân Kiên Hà Nam” đồng loạt tăng vọt trên mạng xã hội. Từ khóa về màn biểu diễn hút 100 triệu lượt đọc trên Weibo.