Dịch lan ra 3 trường học ở Hà Nam với 29 F0, 500 F1 đều là giáo viên, học sinh

Do diễn biến dịch phức tạp, từ 18h ngày 23/9, thành phố Phủ Lý với 170.000 dân thực hiện cách ly xã hội trong 14 ngày. Người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi mua lương thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm tại nhà máy, cơ sở sản xuất hàng hóa thiết yếu và trường hợp khẩn cấp.



Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Phủ Lý cũng chọn 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn làm nơicách ly tập trungcho gần 650công dân thuộc diện F1, gồm: Trường mầm non Hoa Sen (116 công dân), Trường mầm non Hai Bà Trưng (74 công dân), trường Mầm non Trần Hưng Đạo (130công dân), Trường Mầm non Lam Hạ (43công dân), Trường mầm non Lương Khánh Thiện (66công dân), Trường mầm non Liêm Chính (90công dân), Trường mầm nonLê Hồng Phong (120 công dân)…

Tổng người cách ly cộng dồn ở Hà Namtính đến sáng 24/9là hơn 38.062 (tăng 1.450 người là các trường hợp F1, F2 và người liên quan đến các ca mắc mới).

Trong số các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý.