Dịch COVID Hà Nam: TP Phủ Lý có 356 F0, gần 100 giáo viên, học sinh mắc

Trước diễn biến của dịch bệnh, tất cả các trường học trên địa bàn TP Phủ Lý đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo từng cấp độ. Ngành giáo dục cũng là một trong những lực lượng tham gia tích cực phối hợp với các địa phương trong truy vết, cách ly các F1, F2; huy động lực lượng hơn 300 cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh như: Nấu ăn tại các điểm cách ly tập trung, nhập dữ liệu xét nghiệm,tiêm vaccine phòng COVID-19...

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: