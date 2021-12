Dịch Covid-19: Biến thể Omicron và những kịch bản 'đau đầu' đối với tăng trưởng toàn cầu

Tại Pháp, rất nhiều khách hàng đã hủy sự kiện ăn mừng lễ Noel và năm mới cho nhân viên.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã lên tiếng trấn an: “Chúng ta biết rõ kẻ thù và hiểu cần phải thực hiện những biện pháp nào. Chúng ta được trang bị tốt hơn để đối phó với các rủi ro do làn sóng thứ năm hoặc do biến thể mới Omicron gây ra”.

Lạc quan vào sự phục hồi?

Trên thực tế, những động lực cho sự hồi phục kinh tế mạnh mẽ vẫn còn. Tuy vậy, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn bắt đầu tính toán những thiệt hại do tình trạng tăng trưởng bấp bênh hiện nay gây ra.

Samy Char, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thụy Sỹ Lombard Odier, thừa nhận rằng, không có kim chỉ nam nào dành cho đại dịch.

Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra 4 đánh giá với các giả định hoạt động kinh tế bị giảm nhẹ, tụt dốc mạnh, “báo động giả” về Omicron trong trường hợp nó ít nguy hiểm hơn biến thể Delta, khả năng biến thể mới lây mạnh hơn nhưng độc lực giảm, khiến dịch bệnh dần dần trở nên bình thường.

Kết quả là, trong kịch bản thứ nhất, tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm 0,4% trong năm 2022.

Trong khi đó, Oxford Economics - cơ quan nghiên cứu lớn của Anh - đưa ra dự báo rất u ám: nếu Omicron trở thành biến thể thống trị và độc lực cao hơn Delta, vaccine không hiệu quả nhiều, tăng trưởng toàn cầu năm 2022 chỉ còn 2,3%, nghĩa là bằng một nửa so với dự báo hiện tại.