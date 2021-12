Địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế nâng cấp độ dịch

Your browser does not support the audio element.

Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Công điện số 1745 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.

Theo công điện, trong nước, dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng Omicron nhưng số người nhiễm bệnh, số bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải, phải chi viện từ Trung ương và các địa phương khác.