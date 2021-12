Địa ốc MGV phân phối chính thức dự án Grand Bay Halong Villas

Your browser does not support the audio element.

Phối cảnh Hạ Long - Grand Bay Halong Villas.

Điểm nhấn của Hạ Long

Quảng Ninh là một trong những tâm điểm đầu tư của thị trường khi nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp mang chuẩn quốc tế vào vùng đất mỏ. Vùng đất sở hữu Vịnh Hạ Long với một bên là thiên nhiên kỳ vĩ, một bên là hạ tầng hiện đại - phát triển đồng bộ tạo nên khu vực không chỉ để đầu tư mà còn được giới thượng lưu lựa chọn trở thành chốn về.

Thành phố Hạ Long, trung tâm của Quảng Ninh với sức bật kinh tế - hạ tầng và chính sách mở cửa trong những năm gần đây trở thành điểm thu hút đầu tư của các thương hiệu kinh doanh lưu trú danh tiếng như InterContinental, Sailing Club… Theo đó, không chỉ riêng du khách, thị trường bất động sản dành cho cư dân Hạ Long cũng đang được săn đón. Với nhu cầu sở hữu một không gian sống đẳng cấp, nhiều người kỳ vọng sự xuất hiện của một tổ hợp đáp ứng được những nhu cầu của giới thượng lưu "đất mỏ", vốn có nhiều khắt khe và chuẩn mực riêng.

Bất động sản ven biển khan hiếm nguồn cung, lực cầu tăng mạnh

Qua mỗi năm, giá nhà đất tại Hạ Long có xu hướng tăng, kể cả trong bối cảnh Covid-19. Có dự án biệt thự mặt biển được giới thiệu trong năm nay giá từ 80 triệu/m2 tới 120 triệu/m2 và lên tới 200 triệu/m2 tùy theo mức độ hoàn thiện và phân khúc dự án.

Theo các chuyên gia, hai nguyên nhân căn bản dẫn tới sự tăng giá, trong đó có phân khúc bất động sản biệt thự ven biển vùng lõi Hạ Long là quỹ đất mặt biển ngày càng khan hiếm, trong khi lực cầu tăng mạnh do nhà đầu tư có nhu cầu ngôi nhà nghỉ dưỡng ven biển để an trú trong thời kỳ dịch bệnh, đồng thời an tâm về dòng tiền thụ động từ tiềm năng du lịch của Hạ Long. Vậy nên những "điểm nóng" tìm kiếm luôn là các bất động sản có mặt tiền biển, không gian riêng mà vẫn được thụ hưởng những tiện ích đủ đầy với chất lượng đạt chuẩn quốc tế.