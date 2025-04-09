'Địa ngục trần gian' giữa lòng phố cổ Hội An, nay là điểm đến hút khách

Di tích Nhà lao Hội An tọa lạc tại số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An, công trình này do Mỹ và chính quyền tay sai xây dựng năm 1960, với tên gọi Nhà lao Xóm Mớihay Trung tâm Cải huấn Quảng Nam.

Ông Phạm Công Toàn, nhân viên quản lý di tích, cho biết giai đoạn 1960 – 1975, nơi đây từng giam giữ các tù nhân chính trị có mức án từ 5 năm trở xuống.

Đây cũng là đầu mối quan trọng để địch đưa tù nhân ở Hội An, Quảng Nam đi lưu đày tại các nhà tù lớn khác trong cả nước như Lao Bảo, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo…

Nhiều tù nhân từ các địa phương khác cũng bị đưa về giam cầm tại Nhà lao Hội An.

"Nhà lao thiết kế cho 500 người nhưng có lúc nhốt hơn 1.000 tù nhân, trong đó có cả người già và trẻ em. Dù trong điều kiện khắc nghiệt, với tinh thần kiên trung, các chiến sĩ không bao giờ khuất phục", ông Toàn kể.

Ngày 27/3/1975, một ngày trước khi Hội An giải phóng, lực lượng cách mạng đã tấn công, giải thoát cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.