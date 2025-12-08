Địa điểm xanh mát mới nổi cách Hà Nội vài giờ đi xe, khách tới cắm trại, săn mây

Ảnh: Quang Kiên

Cách trung tâm khu du lịch Mộc Châu khoảng 25km, Suối Bon (hay còn gọi là bản Suối Bon, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là điểm đến mới nổi, thu hút du khách nhờ cảnh quan xanh mát và không gian yên tĩnh.

Nơi đây được bao bọc bởi thung lũng rộng lớn, bốn bề là núi non, đồi sim tím và ruộng bậc thang.

Ảnh: Sang Doan Dang

Nằm ở độ cao 800–1.000m so với mực nước biển, Suối Bon có khí hậu mát mẻ quanh năm. Vào mùa hè, nhiệt độ chỉ khoảng 20–24°C, trở thành điểm “trốn nóng” và săn mây lý tưởng.

Suối Bon cách Hà Nội không quá xa, khoảng 170km, tương đương 3-4 giờ di chuyển bằng ô tô nên thuận tiện để du khách tới “đổi gió”, “chữa lành”.