Địa điểm check-in cách Hà Nội 170km tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng giữa đồng lúa

Cách Hà Nội khoảng 170km và cách trung tâm Mộc Châu hơn 20km, khu vực ruộng bậc thang tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) những ngày gần đây nhộn nhịp khách ghé thăm nhờ khung cảnh xanh mát, nổi bật là sắc đỏ của hàng loạt lá cờ Tổ quốc.

Khung cảnh xanh mướt, điểm sắc đỏ nổi bật ở cánh đồng lúa Suối Lìn (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) những ngày gần đây. Nguồn: Quang Kiên

Anh Quang Kiên – một người trẻ làm du lịch ở Mộc Châu, kiêm nhiếp ảnh gia địa phương cho biết, hưởng ứng không khí hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bà con nơi đây đã đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng ở dọc con đường vào bản.