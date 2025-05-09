Địa chấn: Slovakia quật ngã tuyển Đức ở vòng loại World Cup

Chính HLV Julian Nagelsmann cũng phải cay đắng thừa nhận sau trận đấu: "Tôi cảm nhận rõ ràng tuyển Đức hôm nay hoàn toàn lép vế về mặt cảm xúc và tinh thần so với đối thủ. Một đội bóng thi đấu với khát khao và ý chí mãnh liệt hơn thì sẽ giành phần thắng, và Slovakia đã làm được điều đó".



Tân binh Nnamdi Collins (13) đối đầu cùng hàng thủ Slovakia

Cú sốc cho một tuyển Đức đang trên đường trở lại

Gọi chiến thắng trên sân Narodny Futbalovy là "cơn địa chấn" cũng không hẳn quá lời khi mà Slovakia thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, đánh bại tuyển Đức luôn là điều không hề đơn giản với bất kỳ đội tuyển châu Âu nào, nhất là ở một trận cầu chính thức, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.