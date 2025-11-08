Đi xem Concert Quốc Gia quá đã: Vé free mà chất lượng nghệ sĩ 5 sao, ai nấy hát live cũng đỉnh của chóp!

Tối ngày 10/8, Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút 50 nghìn khán giả từ nhiều tỉnh thành tới tham dự. Là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất đất nước dịp Đại lễ 2/9 sắp tới, quy mô và sức lan tỏa của Tổ Quốc Trong Tim đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Không chỉ thông điệp tôn vinh cha ông và dân tộc, điều làm nên sự đặc biệt chính là dàn line-up quy tụ toàn nghệ sĩ đình đám như NSND Thu Huyền, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Võ Hạ Trâm, Thanh Duy, Hà Lê, Suboi… Điểm chung giữa họ là được dân chúng biết đến với trình độ ca hát không phải dạng vừa.

Không thể không để đến Tùng Dương - gương mặt nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt nhất nhi xuất hiện trên màn hình LED. Nam Divo khoe chất giọng rền vang, uy hùng như cộng hưởng khí thế của hàng trăm binh sĩ, quân nhân qua những ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc như Mười Chín Tháng Tám, Đoàn Vệ Quốc Quân, Giai Điệu Tự Hào…