Đi xe sang Mercedes-AMG G 63 giá 4 tỷ, chủ xe tốn tỷ bạc chỉ độ lại vài món đồ

Mercedes-AMG G 63 vốn là mẫu SUV hạng sang được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, đặc biệt từ đời 2019 trở về đây. Trước đó, số lượng G 63 khá ít do giá bán và tiện nghi của mẫu xe này không thu hút các đại gia trong nước. Tuy nhiên, vẫn nhiều chủ xe G 63 đời 2019 về trước chọn cách nâng cấp nhằm tạo sự khác biệt so với số đông.

Chiếc Mercedes-AMG G 63 này là một trong số đó, khi được chủ xe chi tiền tỷ để nâng cấp cho xe. Diện mạo xe khiến nhiều người nhầm tưởng với phiên bản 4x4 chưa từng bán chính hãng ở nước ta. Ước tính, tổng chi phí nâng cấp cho chiếc SUV lên tới gần 1 tỷ đồng, trong khi giá trị xe chỉ ở mức 4 tỷ đồng trên thị trường xe cũ.