Đi xe buýt tuyến nào xem hợp luyện diễu binh, diễu hành 2/9 vào tối 21/8?

Theo kế hoạch, 20h tối thứ Năm (21/8) và 20h tối Chủ nhật (24/8) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Ban tổ chức cho biết quy mô của buổi hợp luyện tương đương lễ chính thức với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ. Địa điểm diễn ra hợp luyện là Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Người dân đi xem nên sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện, xe buýt thay vì đi xe cá nhân.

Theo đó, nếu từ phía Đông, Tây, người dân có thể sử dụng 2 tuyến là đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông và metro Nhổn- Cầu Giấy. Đây là 2 tuyến metro có điểm cuối có thể tiếp cận gần nhất tới khu vực các khối diễu binh, diễu hành đi qua.