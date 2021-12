Đi vệ sinh vào ban đêm- dấu hiệu bệnh ung thư nguy hiểm

Your browser does not support the audio element.

Theo Phòng khám Cleveland, tiểu đêm là tình trạng khiến bạn thức dậy vào ban đêm để đi tiểu - và có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. Nếu bạn đột ngột hoặc tăng nhu cầu đi tiểu suốt đêm, đó có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chứng tiểu đêm nghiêm trọng đã được tìm thấy trong 25% trường hợp ung thư tuyến tiền liệt do tác dụng phụ của điều trị bức xạ. Tình trạng này cũng có thể là do một khối u đang phát triển về kích thước và chèn vào niệu đạo.