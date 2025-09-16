Đi tìm nhà vô địch UEFA Champions League 2025-2026

Giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB hứa hẹn bùng nổ khi có đến 36 đội góp mặt ở vòng bảng, trong đó gồm 6 đại diện đến từ Anh, một kỷ lục chưa từng có đối với một quốc gia trong lịch sử UEFA Champions League. Điều đó cho thấy sức mạnh và chiều sâu của bóng đá xứ sở sương mù, đồng thời biến họ trở thành thách thức lớn đối với tham vọng bảo vệ ngôi vương của Paris Saint-Germain (PSG).

Mùa này là lần thứ hai thể thức mới được áp dụng, theo đó mỗi đội sẽ chơi tám trận từ nay đến hết tháng 1 sang năm, thay vì sáu trận như trước kia. 8 đội dẫn đầu sẽ tiến thẳng vào vòng 16 đội, còn nhóm từ hạng 9 đến 24 phải bước vào loạt play off đầy căng thẳng để tranh vé đi tiếp. Chính sự thay đổi này biến vòng bảng thành một cuộc đua đường trường khốc liệt, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến một đội bóng lớn trả giá đắt ở UEFA Champions League.

Thách thức cho PSG

Nhà vô địch mùa trước PSG đang là cái tên bị mọi đối thủ nhắm đến. Hành trình đăng quang UEFA Champions League của thầy trò HLV Luis Enrique không hề bằng phẳng. Họ từng đứng bên bờ vực bị loại sau vòng đấu thứ bảy, nhưng cú ngược dòng ngoạn mục trước Manchester City đã thay đổi tất cả. Từ đó, PSG chơi như thể không gì có thể ngăn cản, để rồi đăng quang sau chiến thắng thuyết phục trước Inter Milan ở Munich.