Đi tìm lời tiên tri cho chính mình

Lời giới thiệu của GS John Vu – Nguyên Phong

Tôi biết đến quyển sách Lời tiên tri Celestine (The Celestine Prophecy) vào giữa thập niên 1990. Lúc đó, tôi thấy nhiều sinh viên trong trường cầm quyển sách này trên tay. Một sinh viên nói với tôi rằng đó là quyển sách nói về những lời tiên tri cho nhân loại. Mấy hôm sau, tôi thấy một số giáo sư trong trường cũng nói đến quyển sách nên tò mò đến ngay tiệm sách. Người bán sách kể với tôi rằng đây là quyển sách bán chạy nhất hiện giờ, tuần qua anh đã bán vài trăm quyển và phải gọi nhà xuất bản gửi thêm. Tôi mua quyển sách, mang về văn phòng với ý định đọc vài trang rồi mang về nhà đọc tiếp. Không ngờ, quyển sách hấp dẫn đến mức khiến tôi không thể ngừng được. Tôi đọc một mạch cho đến hết. Bây giờ tôi hiểu tại sao quyển sách này lại là sách bán chạy nhất trong năm (1996). Cho đến nay, quyển sách đã có số lượng bán rất cao, được dựng thành phim và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ sáng tác các bài nhạc đến nay vẫn đang thịnh hành.

Lời tiên tri Celestine là một hành trình trải nghiệm tâm linh vô cùng lý thú. Tác giả James Redfield đã mở ra cho người đọc một chân trời mới lạ khi theo chân nhân vật chính thực hiện hành trình tìm kiếm bản cổ thư chứa đựng những lời tiên tri cho nhân loại. Toàn bộ quyển sách kêu gọi sự thức tỉnh tâm linh thông qua những biến cố lạ lùng, trùng hợp cùng với những chuyển hóa nội tâm của nhân vật chính. Tác giả đã dẫn người đọc đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác để giải thích các biến cố đã khiến tâm thức nhân loại thay đổi theo thời gian như thế nào và tương lai sẽ ra sao. Bản cổ thư, được tìm thấy trong khu tàn tích Celestine (Peru), đã tiên đoán từng giai đoạn phát triển tâm linh của nhân loại, qua các thời đại, qua các biến cố chính trị, xã hội, văn hóa… và đưa ra một viễn ảnh cho tương lai. Cổ thư này cho thấy khi xưa, mọi người tin rằng thế giới do các thần linh điều khiển; họ có quyền ban phúc, giáng họa, nên việc quy phục, tôn sùng thần linh là điều cần thiết để có một đời sống hạnh phúc, an lành. Theo thời gian, khi kiến thức phát triển qua các nghiên cứu khoa học, con người có thể giải thích mọi sự qua lăng kính của tư duy logic và thực nghiệm nên đời sống được xây dựng trên các lý thuyết chính trị, xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, những lý thuyết này không đem lại sự an lành như mong muốn mà mang lại những hậu quả khác như chiến tranh, thù hận, bạo lực và môi sinh bị phá hoại. Do đó, con người đã phải sống trong lo âu, sợ hãi, và khắc khoải đi tìm một giải pháp khác tốt đẹp hơn. Tác giả đã viết: “Chúng ta nhận ra rằng cuộc sống thật sự là một hành trình chứa đầy những khám phá thú vị, mầu nhiệm và đặc biệt cho mỗi cá nhân về mặt tâm linh, những khám phá mà tôn giáo hay hệ tư tưởng không thể soi rọi được tường tận và toàn vẹn. Chúng ta còn nhận thức thêm được rằng một khi lĩnh hội được ý nghĩa của những gì đang xảy ra, đồng thời tìm thấy một cách thức hữu hiệu để quá trình khai mở và chuyển hóa này luôn được duy trì, nhân loại sẽ đạt được một bước nhảy vọt đến một lối sống hoàn toàn mới, một lối sống mà loài người chúng ta đã luôn nỗ lực để đạt đến trong suốt chiều dài lịch sử”.

Câu chuyện mở đầu bằng việc nhân vật chính gặp lại một người bạn gái cũ. Cô này đã kể cho anh nghe về một cổ thư chứa đựng những lời tiên tri cho nhân loại, được viết từ hàng ngàn năm trước nhưng mới được khám phá gần đây. Điều lạ lùng là những chuyên gia, những người nghiên cứu hay liên quan đến cổ thư này đều mất tích một cách bí ẩn. Cuộc gặp gỡ này khiến cho nhân vật chính tò mò, quyết định đi tìm hiểu về bản cổ thư. Toàn bộ quyển sách là một hành trình khám phá đầy mạo hiểm, không khác gì hành trình đi tìm báu vật mất tích của Indiana Jones, nhưng đây là một hành trình tìm kiếm chính mình, được hướng dẫn, soi sáng bởi những lời tiên tri, để con người tìm về với con người thật của mình. Khi theo dõi các biến cố cùng sự chuyển hóa tâm linh của nhân vật chính, người đọc cũng cảm nhận được sự hiện hữu và vai trò của mình trong thế giới này để chuẩn bị cho một tâm thức mới và trải nghiệm mới. Lời tiên tri Celestine là một quyển sách về tâm linh, nhưng nó có thể dành cho mọi lứa tuổi, thích hợp cho thời đại ngày nay. Nhiều người sẽ cảm nhận được những điều sâu sắc trong quyển sách này và một số khác sẽ thích thú với những tình tiết, biến chuyển bất ngờ của một hành trình đầy phiêu lưu, mạo hiểm và vô cùng ý nghĩa.

Giáo sư John Vu – Nguyên Phong

Nguyên Giám đốc Chương trình Đổi mới Công nghệ sinh học và Tính toán tại Đại học Carnegie Mellon, nguyên kỹ sư trưởng Boeing