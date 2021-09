Đi tìm dòng sản phẩm bất động sản thu hút nhà đầu tư tại Bắc Giang

Vì sao shophouse, shopvilla hấp dẫn nhà đầu tư Bắc Giang?

Với điểm chung là dòng sản phẩm BĐS thương mại, shophouse và shopvilla được xem là giải pháp hữu hiệu của các nhà đầu tư, vừa để kinh doanh kết hợp lưu trú, vừa có thể thừa hưởng các tiện ích đồng bộ của dự án.

Xét về vị trí, shophouse và shopvilla luôn được ưu tiên tọa lạc ở địa thế đẹp nhất trong khu đô thị như trên các tuyến đường lớn đông người qua lại, dễ dàng tiếp cận một lượng lớn traffic từ cư dân cũng như khách nội đô. Nhờ vậy, các hoạt động kinh doanh luôn sầm uất, nhộn nhịp, mang lại lợi nhuận cao cho chủ sở hữu.

Ngoài việc buôn bán, kinh doanh trực tiếp, nhà đầu tư có thể sử dụng làm trụ sở văn phòng hoặc cho chủ đầu tư thuê lại và hưởng mức cam kết lợi nhuận cho thuê hàng năm.

Shophouse – “tuyệt phẩm giới hạn” của Kosy Eden Bắc Giang

Theo thống kê của CBRE, hiện tại mức lợi nhuận từ việc cho thuê shophouse và shopvilla dao động từ 8 – 12%/năm, thậm chí lên đến 15%/năm. Đây là một con số khá hấp dẫn so với gửi tiết kiệm và an toàn hơn nhiều so với đầu tư chứng khoán hay gửi ngoại tệ, trước tình hình biến động của kinh tế hiện nay. Trong khi đó, tỷ lệ của hai dòng sản phẩm này rất ít, thường chỉ chiếm 2 – 5% số lượng các sản phẩm trong khu đô thị.