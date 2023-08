Di sản của Bộ trưởng Trần Hồng Quân với giáo dục đại học

Một bài viết ngắn chắc chắn không thể nào điểm hết thành tựu của Bộ trưởng Trần Hồng Quân trong suốt 10 năm đương chức của ông. Còn rất nhiều sáng kiến, chủ trương, chính sách mà ông từng triển khai có thể kể thêm như học theo niên chế và tín chỉ, mô hình đại học đại cương, phân luồng giáo dục sau trung học phổ thông….

Tất nhiên cũng sẽ có những quyết sách của Bộ trưởng Quân từ ngày đó đến giờ đã không còn hợp với thời đại nữa, và hẳn nhiên, không phải quyết sách nào của ông cũng được triển khai hiệu quả như kỳ vọng ban đầu. Hoặc lại có những vấn đề cũng rất quan trọng với giáo dục đại học nhưng trong 10 năm đương chức, Bộ trưởng Quân cũng chưa kịp thực hiện.

Thiết nghĩ đó cũng là điều tất yếu mà không một chính khách nào có thể chu toàn. Nhưng có thể nói, Bộ trưởng Trần Hồng Quân đã để lại cho các Bộ trưởng kế nhiệm một nền móng vững chắc với nhiều chủ trương, chính sách vượt thời đại. Bài viết này xin được coi là một "nén nhang" của kẻ hậu sinh đối với ông.

Kính mong ông yên giấc nơi suối vàng và phù hộ cho sự phát triển của giáo dục nói riêng và của đất nước nói chung. Lịch sử chắc chắn sẽ không bao giờ quên công lao của ông - Bộ trưởng Giáo dục ở một thời kỳ rất đặc biệt của đất nước, thời kỳ Đổi mới và bắt đầu hội nhập quốc tế.

Tác giả: TS Phạm Hiệp là nhà nghiên cứu giáo dục đại học và chính sách khoa học. Năm 2022, ông nhận giải thưởng thường niên dành cho nhà khoa học xuất sắc của Hiệp hội Giáo dục so sánh và quốc tế - Mạng lưới Du học và Sinh viên Quốc tế (Comparative and International Education Society - The Study Abroad and International Student).