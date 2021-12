Đi mò cả chậu cá mà 'Tấm Cám' vẫn không được lòng, câu chốt của 'cô Tấm' làm netizen cười xỉu

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái nhỏ tuổi lấm lem bùn đất do đi ngụp lặn bắt cá khiến ai nấy đều cười ngả nghiêng. Đăng kèm đoạn clip, người đăng tải cũng hài hước liên tưởng đến chuyện cổ tích “Tấm Cám”: “Tấm Cám mò cá 2022, mò được một chậu mà vẫn bị ăn đòn”, người đăng tải hài hước nói.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn clip cho thấy, một bé gái đi chân đất, lặng lẽ dắt một chiếc xe đạp đi trước trong tình trạng bùn đất bám kín người.