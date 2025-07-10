Đi làm xa hơn 20km được mua nhà ở xã hội

Ngoài ra, khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến nơi làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc; đồng thời, dự án được chọn không nằm cùng đơn vị hành chính cấp xã (sau sáp nhập) với nơi có nhà ở thuộc sở hữu của người đăng ký.

Khoảng cách giữa nhà ở, nơi làm việc và dự án nhà ở xã hội được xác định theo tuyến đường ngắn nhất bằng phương tiện thông dụng (xe gắn máy) thông qua nền tảng số Google Maps.