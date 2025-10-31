Đi kiểm tra ki-ốt sau lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

31/10/2025 22:27

Trong lúc lội nước lũ còn ngập sâu tại chợ An Xuân (xã Quảng Điền, TP Huế) để kiểm tra hàng hóa, hai người đàn ông không may bị điện giật.

Tối 31-10, UBND xã Quảng Điền, TP Huế cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật tại khu vực chợ An Xuân khiến một người tử vong và một người bị thương.

di-kiem-tra-ki-ot-sau-lu-hai-nguoi-o-hue-bi-dien-giat-thuong-vong.jpg
Đi kiểm tra ki-ốt sau lũ, hai người ở Huế bị điện giật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, anh HND (40 tuổi) và anh LĐ (42 tuổi, cùng trú tại An Xuân Tây, xã Quảng Điền) đến kiểm tra hàng hóa tại ki-ốt của gia đình ở chợ An Xuân.

Do ảnh hưởng của lũ lụt, thời điểm này khu vực chợ vẫn còn ngập nước sâu khoảng 40-50cm.

Khi cả hai đang lội nước di chuyển đến ki-ốt (anh D. đi trước, anh Đ. đi sau) thì bất ngờ bị điện giật, ngã xuống nước.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tìm cách hỗ trợ, ngắt nguồn điện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh D. đã tử vong. Anh Đ. bị thương hiện đang được điều trị tại trung tâm y tế.

Theo plo.vn
https://plo.vn/di-kiem-tra-ki-ot-sau-lu-hai-nguoi-o-hue-bi-dien-giat-thuong-vong-post878794.html
Copy Link
https://plo.vn/di-kiem-tra-ki-ot-sau-lu-hai-nguoi-o-hue-bi-dien-giat-thuong-vong-post878794.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Đi kiểm tra ki-ốt sau lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO