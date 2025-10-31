Đi kiểm tra ki-ốt sau lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

Khi cả hai đang lội nước di chuyển đến ki-ốt (anh D. đi trước, anh Đ. đi sau) thì bất ngờ bị điện giật, ngã xuống nước.

Do ảnh hưởng của lũ lụt, thời điểm này khu vực chợ vẫn còn ngập nước sâu khoảng 40-50cm.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tìm cách hỗ trợ, ngắt nguồn điện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh D. đã tử vong. Anh Đ. bị thương hiện đang được điều trị tại trung tâm y tế.