"Dì ghẻ" đánh đập bé gái suốt 4 tiếng trong ngày cháu mất: Dân mạng bày tỏ phẫn nộ tột cùng, "tử hình cũng không hết tội"

Xin các bố, các mẹ, nếu có đem lòng yêu thêm ai hay muốn đi bước nữa, hãy đừng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình mà hãy lo nghĩ cho con mình trước tiên. Đọc mà thấy rợn người, vượt xa mọi sự tưởng tượng. May mà công an khôi phục được camera. Các nhà tâm lý học tội phạm không biết sẽ lý giải thế nào, chứ mình thấy nó mất hết sạch tính người rồi. Dù có tử hình cũng không thể hết tội", tài khoản A.L bày tỏ bức xúc sau hành vi dã man của người "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Không ít người cho rằng trong sự việc này, không chỉ người "dì ghẻ" mà cả người cha cũng phải chịu trách nhiệm khi để con gái phải chịu sự bạo hành dã man trong suốt thời gian dài mà không hề can thiệp, mà còn đồng tình.



Trước đó, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục được nhiều đoạn clip trong camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái.



Theo đó, khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng cây đánh cháu N.T.V.A. (SN 2013) thì Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc.



'Cháu bé khóc lóc, van xin tha thiết nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn ra tay dã man' - nguồn tin của báo Người lao động cho biết.



Đến ngày 31/12, Trang và Thái đã bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra, riêng Trang bị khởi tố về tội Hành hạ người khác. Liên quan đến việc nhiều người cho rằng tội danh này là chưa tương xứng với hậu quả Trang gây ra, mới đây Vietnamnet dẫn lại lời đại diện Công an TP.HCM cho biết có thể thay đổi tội danh của Trang nếu kết quả điều tra cho thấy các hành vi dẫn đến cái chết của cháu bé có sự cố ý.