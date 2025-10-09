Di Động Việt mở cổng đăng ký nhận thông tin sớm về iPhone 17 Series mới ra mắt

Vào lúc 0 giờ ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), Apple chính thức giới thiệu iPhone 17 series cùng nhiều sản phẩm mới như Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và AirPods Pro 3. Sự kiện thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn cầu, đặc biệt, dòng điện thoại iPhone 17 trở thành tâm điểm nhờ hàng loạt cải tiến về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Trải nghiệm khách hàng tại Di Động Việt

iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp lên chip A19 Pro, RAM 12GB, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện trên iPhone, giúp cải thiện khả năng vận hành khi chơi game hay quay video độ phân giải cao. Cụm ba camera 48MP Fusion, trong đó telephoto hỗ trợ zoom quang học 8x kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz chống phản chiếu, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà ngay cả dưới ánh sáng mạnh.