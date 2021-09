Đi cướp quên xem ngày, thanh niên vừa bị ngã vừa bị tẩn tơi bời

Vụ cướp xảy ra trên một tuyến đường tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang và được camera giám sát gần hiện trường ghi lại.

Theo hình ảnh trích xuất, một người phụ nữ đang đi trên đường thì bất ngờ thanh niên đi xe máy phía sau vụt lên, áp sát, tay thò ra định cướp tài sản của chị.

Tuy nhiên, do "số nhọ", bánh xe tên cướp bị trượt khiến anh ta ngã nhoài xuống đường, đồ đạc trong cốp văng tứ tung, rơi vãi xuống đất.