Đi công tác về gặp vợ cũ đến thăm mẹ tôi ốm, lén nghe một câu của cô ấy mà tôi nghẹn lòng

Tôi đứng lặng lẽ ngoài cửa phòng nghe cô ấy và mẹ trò chuyện. Cô ấy hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của bà dạo gần đây. Mẹ kể nhiều nhưng cũng có phần tiết chế khi tâm sự với con dâu cũ, không nói xấu gì con dâu mới. An cũng chia sẻ với bà những thay đổi của cô ấy và con gái thời gian này. Hai người trò chuyện rất thân mật và gần gũi, nhẹ nhàng thoải mái như những người bạn thân thiết thật sự.

Tôi đẩy cửa vào phòng khách song không thấy ai cả. Mẹ tôi đang ốm, có lẽ khách của mẹ vào phòng ngủ thăm bà. Tôi nhẹ bước lại gần rồi nghe thấy giọng của một người phụ nữ trẻ. Bước chân khựng lại khi tôi nhận ra người trong phòng mẹ chính là An, vợ cũ của mình.

(Ảnh minh họa)

Nói chuyện một lát, An chợt cầm tay mẹ tôi rồi thốt ra một câu khiến cả tôi lẫn bà đều sững sờ: "Mẹ về sống với con và cháu nhé! Giờ cuộc sống của chúng con cũng ổn rồi. Mẹ về phụ con chăm cháu thêm, coi sóc nhà cửa với, rồi con và cháu cũng được ở gần mẹ lo cho mẹ những lúc thế này… Dù mẹ con mình không chung dòng máu nhưng con bé là cháu nội của mẹ mà".

Lòng tôi nghẹn lại trước những lời vợ cũ nói, nhất là lời đề nghị đón mẹ chồng cũ về sống cùng. Khi trước chúng tôi ly hôn, cũng chẳng giấu diếm làm gì, lý do bởi tôi có người khác bên ngoài.

Tôi chết mê chết mệt trước vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ của Quỳnh. Cô ấy khác hoàn toàn An. An chỉ gọi là ưa nhìn chứ không được đẹp rực rỡ như Quỳnh. Rồi tôi khiến Quỳnh mang thai. Khi ấy tôi và An đã có một bé gái chung, bên nào cũng là con mình nhưng thời điểm đó tình cảm của tôi nghiêng về phía Quỳnh hơn. Bởi vậy sau khi suy nghĩ, tôi hạ quyết tâm ly hôn cưới Quỳnh làm vợ.