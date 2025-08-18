Đi công tác miền Tây, 1 phụ nữ ở TP HCM trúng độc đắc 14 tờ vé số

18/08/2025 21:44

Một người phụ nữ ở TP HCM đi công tác tại Đồng Tháp rồi mua và trúng giải độc đắc 14 tờ vé số

Ngày 18-8, ông Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long), cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải độc đắc cho một người phụ nữ ngụ tại TP HCM.

Phụ nữ TP HCM trúng độc đắc 14 tờ vé số khi công tác miền Tây - Ảnh 1.
14 tờ vé số trúng giải độc đắc

"Dãy số trúng độc đắc là 081142 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh xổ ngày 15-8. Người này chia sẻ là đi công tác tại Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) nên mua nhiều tờ vé số của người bán dạo, không ngờ may mắn trúng độc đắc cả 14 tờ" – ông Duy nói.

Do đại lý của ông Duy đổi vé trúng thưởng miễn phí hoa hồng nên người phụ nữ này đã gọi điện thoại đề nghị ông từ Vĩnh Long lên TP HCM đổi thưởng.

Sau khi trừ thuế 10%, với 14 tờ trúng giải trên, ông Duy đã chuyển khoản cho người trúng 25,2 tỉ đồng.

Theo nld.com.vn
