Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnh

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông là một công chức ở Hồng Kông (Trung Quốc). Gần đây, anh có chuyến công tác ở Bắc Kinh và đưa vợ theo cùng. Nửa đêm ngày 12/10, lấy lý do đau bụng phải ra ngoài mua thuốc, người đàn ông để vợ ở phòng khách sạn một mình rồi rời đi.

Người vợ trình bày vụ việc với một sĩ quan. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, trước đó anh ta đã bí mật sắp xếp cho nhân tình ở phòng kế bên trong khách sạn, rồi chỉ chờ thời cơ để chạy sang.