Đi chơi Tam Đảo, 2 cô gái bị nhóm đối tượng cướp tài sản, xâm hại rồi tống tiền

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Chiều 22/7, tại Công an xã Tam Đảo, UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) khen thưởng đột xuất cho Công an xã Tam Đảo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.