Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Từ những lời hỏi thăm đơn giản, họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau. Tiểu Lệ nhận ra Quốc Cường vẫn chân thành, hiền hậu như năm nào.

Khoảnh khắc tái ngộ sau 16 năm diễn ra đầy bất ngờ. Ánh mắt vừa chạm nhau, ký ức tuổi trẻ bỗng ùa về khiến cả hai bối rối, rồi bật cười như chưa từng xa cách.

Tình cảm của họ tiến triển rất nhanh. Chỉ trong vài tháng, cả hai nhận ra sự đồng điệu vẫn còn nguyên vẹn. Gia đình 2 bên đều vui mừng và hết lòng ủng hộ.

Cuối cùng, cặp đôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người bình luận, đây là minh chứng tuyệt đẹp cho “tình yêu đích thực”, rằng nếu là duyên phận thì sau bao lâu cũng vẫn có thể tìm về bên nhau.

Một người viết: “Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ nhưng không thể xóa nhòa tình cảm chân thành. Nếu là định mệnh, tình yêu sẽ quay lại vào lúc thích hợp nhất”.