Đi ăn ở Osaka - nơi được mệnh danh là 'nhà bếp của Nhật Bản'

Osaka là trung tâm hành chính của tỉnh Osaka và thành phố lớn thứ 3 của Nhật sau Tokyo, Yokohama. Ở đây có nền ẩm thực phong phú, từ bình dân đến cao cấp nên được mệnh danh là "nhà bếp của Nhật Bản”. Đặc sản ở đây có takoyaki (viên bánh bạch tuộc nướng), okonomiyaki (bánh xèo kiểu Nhật), kitsune udon (mì udon)… Trong ảnh: Khu Shinsekai của Osaka về đêm - Ảnh: Nikada/Getty Images