Đi ăn ở Osaka - nơi được mệnh danh là 'nhà bếp của Nhật Bản'
Xuân Bình (Theo T +L)|21/08/2025 11:12
Osaka được coi là thiên đường ẩm thực ở Nhật Bản. Ở đây có hàng trăm quán ăn, nhà hàng nên là nơi lý tưởng cho những người sành ăn.
Osaka là trung tâm hành chính của tỉnh Osaka và thành phố lớn thứ 3 của Nhật sau Tokyo, Yokohama. Ở đây có nền ẩm thực phong phú, từ bình dân đến cao cấp nên được mệnh danh là "nhà bếp của Nhật Bản”. Đặc sản ở đây có takoyaki (viên bánh bạch tuộc nướng), okonomiyaki (bánh xèo kiểu Nhật), kitsune udon (mì udon)… Trong ảnh: Khu Shinsekai của Osaka về đêm - Ảnh: Nikada/Getty Images
Ăn ở nhà hàng Kirameki trên con phố nhỏ yên tĩnh, thực khách sẽ được thưởng thức thịt bò wagyu được chế biến tại bàn theo 5 cách khác nhau. Ngoài ra còn có 12 loại salad tươi, cơm bò tỏi... Bạn có thể nhâm nhi ly whisky suntory hibiki cổ điển trong khi chờ món ăn. Địa chỉ: 2-34 Soemoncho, Chuo-ku, thành phố Osaka - Ảnh: Nhà hàng Kirameki
Quán kem Gelateria Circo D'oro là một lựa chọn thú vị khi đến Osaka. Chủ quán được đào tạo ở Ý nên hàng ngày làm ra nhiều vị kem Ý thơm ngon. Kem sicilian pistachio, kem affogato hay sorbet yuzu vị cam chanh là được ưa chuộng nhất. Địa chỉ: 114, tòa nhà Shintanimachi Daisan, 7-3-4 Tanimachi, Chuo-ku, thành phố Osaka - Ảnh: Gelateria Circo D'oro
Đến nhà hàng Ajikuraya thực khách có thể điều chỉnh món ăn theo khẩu vị của mình. Mì udon ở đây có hơn 20 loại topping, nên thoải mái tạo ra hương vị theo ý thích. Món okonomiyaki (bánh xèo) thì nhất định phải ăn khi đến Osaka. Vỏ bánh mỏng trộn với bắp cải xắt nhỏ, phủ lên thịt heo, thịt bò hoặc hải sản và nướng ngay tại bàn. Địa chỉ: Rich Heim Arte Uehonmachi 1F, 13-18 Kobashicho, Tennoji-ku, thành phố Osaka - Ảnh: Ajikuraya
Quán Kushiage Kometto có món ăn đường phố kushikatsu đặc trưng của Osaka. Món này gồm nhiều loại thịt, hải sản và rau củ xiên que tẩm bột chiên giòn và chấm với nước sốt có vị mặn, ngọt làm từ nước tương, đường và một số gia vị khác. Quy tắc ăn là chỉ chấm 1 lần để giữ cho nước sốt luôn sạch. Địa chỉ: 2F, 2-5-20 Minamisenba, Chuo-ku, thành phố Osaka - Ảnh: Kushiage Kometto
Nhà hàng Naniwa Kappo Kigawa hoạt động hơn 50 năm và nổi tiếng với ẩm thực phong cách kappo (thực khách quan sát đầu bếp chế biến món ăn). Ở đây có những món sashimi kết hợp với nhiều loại nước sốt hải sản và nước dùng dashi làm từ tảo bẹ. Nhà hàng nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu vực sầm uất nhất Osaka. Địa chỉ: 1-7-7 Dotonbori, Chuo-ku, thành phố Osaka - Ảnh: Naniwa Kappo Kigawa
Nhà hàng Gochisou Nene xuất hiện trong cẩm nang Michelin Kyoto/Osaka 2024. Ở đây có 7 loại tempura (hải sản, thịt, rau củ được tẩm bột chiên giòn), 3 loại oden (canh hầm truyền thống), rượu sake … Địa chỉ: tòa nhà Yasuda 2F, 5-3-22 Tenjinbashi, Kita-ku, thành phố Osaka - Ảnh: Gochisou Nene
Quán bar Yoshida cócác loại cocktail được yêu thích như: ehime kiwi fruit daiquiri, cocktail trái sung và hoa nhài… cùng bánh mì kẹp cá, gà và hải sản nướng…Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Pierce 8, 1-5-8 Sonezakishinchi, Kita-ku, thành phố Osaka - Ảnh: Quán bar Yoshida
Ngoài ẩm thực, Osaka còn những ngôi đền nổi tiếng. Bạn nên đến ngôi đền nhỏ Namba Yasaka mở cửa 24/24. Lối vào là đầu sư tử khổng lồ với miệng sư tử mở rộng. Theo truyền thuyết, nếu vào miệng sư tử, nó sẽ nuốt chửng linh hồn ma quỷ, giúp bạn được thanh tẩy. Địa chỉ: 2-9-19 Motomachi, Naniwa-ku, thành phố Osawa - Ảnh: John S Lander/LightRocket via Getty Images
Đền Katsuo-ji có hàng ngàn búp bê daruma được đặt gọn gàng và cẩn thận khắp khuôn viên. Khi bước qua cổng, bạn sẽ được chào đón bởi hàng ngàn con mắt của búp bê daruma. Người dân Nhật đến đây để cầu nguyện cho ước mơ của họ. Địa chỉ: thành phố Minoh, tỉnh Osaka - Ảnh: Đền Katsuo-ji
Mùa xuân và mùa thu là thời điểm đẹp nhất để đến Osaka. Mùa xuân thì ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào, còn mùa thu mang đến sắc đỏ, cam, vàng rực rỡ cùng những chiếc lá khô giòn dưới chân - Ảnh: Patchareeporn Sakoolchai/Getty Images