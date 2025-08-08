Đi ăn buffet, 2 phụ nữ ngồi từ trưa đến tối, giấu 20kg thịt trong ba lô

Trước đó, nhiều nhà hàng buffet tại Trung Quốc cũng từng gặp các tình huống tương tự.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về rất nhiều ý kiến. Đa số phê phán 2 người phụ nữ.

Hồi tháng 3, tại Chiết Giang, một vụ việc cũng gây nhiều tranh cãi. 2 phụ nữ đưa 4 trẻ nhỏ đến ăn buffet, rồi âm thầm mang về nhà nhiều loại thực phẩm như ếch, lòng vịt, bò,... Họ bị phát hiện và bị tạm giữ hành chính. Người thân phải bồi thường 400 NDT (hơn 1,4 triệu đồng).

Cuối năm 2024 ở Thượng Hải, 2 phụ nữ ăn buffet với giá 159 NDT/người (hơn 500 nghìn đồng/người) nhưng lén lút bỏ đầy ba lô hải sản, thịt và đồ uống trị giá gần 400 NDT (hơn 1,4 triệu đồng). Ban đầu, họ phủ nhận hành vi nhưng cuối cùng phải thừa nhận và đã bị phạt.

2 vị khách lấy nhiều thịt cho vào ba lô. Ảnh: Sohu

Những hành vi như trên không chỉ khiến nhà hàng thiệt hại, mà còn cho thấy nhận thức lệch lạc, coi buffet như "cuộc chiến tính toán thiệt hơn". Họ quên mất rằng buffet là sự lựa chọn tự do trong khuôn khổ, chứ không phải “cơ hội để tích trữ”.