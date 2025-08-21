Đi 328km, xe thể thao BMW M3 2021 số sàn bán giá 5,4 tỷ, đắt hơn xe mới

Các mẫu sedan thể thao tại Việt Nam vốn ít được ưa chuộng do giá bán khá cao. Những chủ sở hữu dòng xe này thường có sự yêu thích và niềm đam mê rất lớn, bởi mức giá của xe thậm chí đủ để tìm mua những chiếc xe thể thao 2 cửa với hiệu năng cùng thiết kế ấn tượng hơn.

Cách đây không lâu, một chiếc BMW M3 lên sàn xe cũ với giá bán khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đây là một trong những mẫu sedan thể thao được nhiều tay chơi trong nước săn đón. Tuy nhiên, mức giá người bán đưa ra lên tới 5,4 tỷ đồng khiến nhiều người phải đắn đo.