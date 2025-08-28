Đi 1 tháng, xe sang Lexus LM 2025 bán giá cao hơn xe mới, chủ xe lãi cả tỷ?

Trong khi các mẫu xe sang của Mercedes-Benz, BMW hay Land Rover sau vài tháng sử dụng đã mất giá lên tới hàng tỷ đồng, một số mẫu xe sang “lướt” tới từ hai thương hiệu Toyota và Lexus thậm chí tăng giá sau khi lên sàn xe cũ. Đa phần những mẫu xe này được đưa về Việt Nam với số lượng khá ít, đồng thời chủ xe phải chờ thời gian rất lâu để đặt mua xe.

Ảnh: Trần Tuân

Đơn cử như chiếc Lexus LM 500h gần đây được chào bán trên thị trường xe cũ. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc xe thuộc đời 2025, mới sử dụng khoảng 1 tháng và bảng đồng hồ công-tơ-mét hiển thị ở mức 2.344 km. Người bán chia sẻ thêm, 2 năm là thời gian mà chủ cũ chiếc MPV hạng sang phải chờ để được nhận xe.