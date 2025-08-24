ĐH Ngoại thương bác thông tin 'thí sinh 29,75 điểm trượt cơ hội vào trường'

“Nếu có việc này xảy ra thật, nhà trường đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp ngay đến trường hoặc Bộ GD-ĐT để nhà trường cùng Bộ GD-ĐT giải quyết quyền lợi cho thí sinh. Trong trường hợp không đúng sự thật, nhà trường mong các thí sinh không đăng thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và cần tỉnh táo trước những thông tin ảo trên mạng xã hội”, vị này nói.

Nếu thực sự thí sinh có số điểm đó, đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Ngoại thương ở nguyện vọng ưu tiên cao hơn các nguyện vọng khác, chắc chắn sẽ trúng tuyển theo quy trình xét tuyển từ cao xuống thấp của Bộ GD-ĐT và nhà trường.

Năm 2025, điểm chuẩn vào Trường ĐH Ngoại thương từ 24 đến 28,5 điểm. Ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến có điểm chuẩn cao nhất là 28,5 điểm.

Năm nay, Trường ĐH Ngoại thương quy đổi điểm dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) nhóm thí sinh đạt ngưỡng điểm cao nhất ở mỗi phương thức và chia theo các nhóm top 1%, 1-3%, 3-5%, 5-7%, 7-10%. Kết quả xét tuyển cho thấy được sự đồng đều của các phương thức ở chất lượng đầu vào. Bên cạnh đó, Trường không cộng điểm cho chứng chỉ IELTS hay áp dụng mức điểm quy đổi thấp. Mức điểm IELTS 6.5 chỉ được quy đổi tương đương 8.5 và để đạt điểm 10 thí sinh phải có điểm IELTS từ 8.0 trở lên.

Chẳng hạn, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại có điểm trúng tuyển từ 28,5 điểm trở lên theo phương thức kết hợp thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Để đạt ngưỡng này, thí sinh cần đạt tối thiểu SAT 1.530 điểm cùng IELTS 8.0. Tương tự, ở các chương trình tiêu chuẩn (3 môn thi tốt nghiệp THPT) và một số chương trình Định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế (kết hợp 2 môn thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế), mức điểm trúng tuyển 28 và trên 27 (trung bình trên 9 điểm/môn) được quy đổi sang chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước tương ứng 115 điểm HSA hoặc 1.008 điểm V-ACT - thuộc top 1% HSA và top 3% V-ACT toàn quốc.

Với các ngành Ngôn ngữ và Khoa học máy tính, điểm xét tuyển được tính trên thang 40, trong đó môn Ngoại ngữ (ngành Ngôn ngữ) và Toán (ngành Khoa học máy tính) được nhân đôi.