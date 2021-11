Derby MU vs Man City: Sân khấu của Ronaldo

Guardiola đã thất vọng với việc theo đuổi một số 9 trong kỳ chuyển nhượng gần nhất. Man City không thể đưa Harry Kane ra khỏi Tottenham và nỗ lực muộn để ký hợp đồng với Ronaldo. Hụt Kane có lẽ không phải một tiếc nuối quá lớn với nhà ĐKVĐ nước Anh. Thủ quân đội tuyển Anh mới chỉ sút tung lưới đối phương đúng 1 bàn ở Premier League mùa giải này.



Có thể là điều bất hạnh với Harry khi phải ở lại Spurs, khiến tiền đạo này trông già hơn rất nhiều so với tuổi 28 của mình. Việc Antonio Conte đến bắc London không loại trừ khả năng giúp hồi sinh Kane, nhưng vào lúc này, anh giống như một cái bóng của cầu thủ mà Man City sẵn sàng trả 125 triệu bảng để mang về Etihad.



Dù vậy, Guardiola đang thiếu một kẻ săn bàn xuất sắc. Man City đã ghi được 20 bàn thắng trong giải đấu, là đội tấn công bùng nổ thứ ba sau Liverpool và Chelsea (ngang với West Ham).



Vấn đề là thống kê đó sai lệch một cách đáng lo ngại: 14 bàn trong số này đến trong 3 trận đấu với Norwich, Arsenal và Brighton.



2. Không đội bóng nào có năng suất làm việc trước khung thành đối thủ sánh với Man City trong 4 mùa giải Premier League gần nhất, nhưng sự ra đi của Sergio Aguero đã khiến Guardiola gặp khó khăn thực sự. Việc thiếu một trung phong đích thực đồng nghĩa những nhiều chiến thắng đã né tránh họ. Trận mở màn thua Tottenham là ví dụ.



Vấn đề ghi bàn cũng bộc lộ với Man City trên các mặt trận khác. Ở Champions League, họ lẽ ra có thể rời Công viện các Hoàng tử với ít nhất 1 điểm, nhưng lãng phí cơ hội và thua 0-2 trước PSG. Chuỗi 4 mùa liên tiếp vô địch League Cup của CLB cũng vừa kết thúc khi thua West Ham, dù họ thực hiện 25 pha dứt điểm.



Thật khó để tưởng tượng rằng Ronaldo không thể tận dụng lợi thế của một đội bóng chiếm ưu thế và cung cấp nhiều cơ hội như vậy. MU thi đấu thiếu mạch lạc và kém hiệu quả từ ngày tiền đạo người Bồ Đào Nha trở lại, nhưng anh vẫn không ngừng ghi tên mình lên bảng tỷ số.



Ronaldo không còn cơ động như khi còn trẻ. Anh chủ yếu người đứng ngoài trong những cuộc đụng độ căng thẳng. Nhưng phải thừa nhận Pep đang thiếu một "súng bắn tỉa" kiểu như vậy, trong một hệ thống mà bóng được vận hành trơn tru.

Ronaldo là tâm điểm derby Manchester

3. Có một sự thật mà chính những người hâm mộ MU cũng không thể chối bỏ: lý do thuyết phục nhất để CLB ký hợp đồng với Ronaldo là tránh việc anh gia nhập Man City. Những hạn chế và sự mất cân bằng ở Old Trafford mang tính minh họa rõ nhất.



Pep Guardiola có một ý tưởng rõ ràng về những gì ông ấy muốn từ đội bóng của mình. Tuy nhiên, việc đội bóng của ông thiếu chân sút chất lượng đã ít nhiều mang lại lợi thế cho đối thủ.



Solskjaer không rõ ràng như vậy. MU, với những cầu thủ tấn công được cho là tốt nhất giải đấu, hiếm khi có sự gắn kết trong mùa giải này. Dễ dàng lập luận rằng sự hiện diện của Ronaldo đang kìm hãm Marcus Rashford, Mason Greenwood và nhất là Jadon Sancho - bản hợp đồng đắt đỏ mà Quỷ đỏ dành cho tương lai.



Để giành chiến thắng trong trận derby, đoàn quân của Solskjaer phải chờ vận ​​may và hy vọng Man City phung phí cơ hội trước khung thành. Từ đó, họ có thể tìm thấy đột biến nhờ Ronaldo. Ngược lại, nếu CR7 khoác chiếc áo màu xanh da trời, The Citizens hứa hẹn một trận áp đảo.



Ronaldo, người đã cứu Solskjaer nhiều lần trong mùa giải, sẽ là tâm điểm trên sân khấu derby.