Derby Man City đấu MU: 3 điểm trên đôi tay Donnarumma và Bayindir

Derby của Bayindir

Altay Bayindir bước vào trận derby Manchester với gánh nặng tâm lý hiển hiện. Ở MU, anh là phương án dự phòng cho Andre Onana, rồi bất ngờ trở thành số 1 khi đồng nghiệp người Cameroon sa sút (hiện đã bị đẩy sang Trabzonspor).

MU đã mua Senne Lammens, nhưng thủ môn người Bỉ cần thêm thời gian để hòa nhập. Vì vậy, Bayindir được Ruben Amorim xác nhận bắt chính ở Etihad, quyết định khiến người hâm mộ rất lo lắng.

Bayindir chưa bao giờ là thủ môn an toàn. Ảnh: PA

Phản ứng của CĐV MU là dễ hiểu, khi Bayindir có tỷ lệ trình diễn những sai lầm không kém so với Onana.

Trận mở màn mùa này gặp Arsenal, Bayindir bị chỉ trích vì chọn vị trí kém trong pha phạt góc, để Riccardo Calafiori áp sát ghi bàn thắng duy nhất.

Trong chiến thắng đầu tiên của MU ở Ngoại hạng Anh mùa này, trước Burnley (3-2), thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tạo được niềm tin.