Dẹp loạn trò PK bẩn trên TikTok

"Gần đây, bạn tôi rủ vào xem livestream trên TikTok các màn thách đấu có tên PK rất náo nhiệt. Vào đó rồi, tôi giật mình khi trên màn hình hiện ra cảnh 2 người xăm trổ cởi trần văng tục, chửi bới, thách đấu, kêu gọi người xem tặng quà để "đè bẹp" đối thủ" - anh Huỳnh Văn Quý (ngụ phường Khánh Hội, TP HCM) phản ánh.

Nội dung nhảm, phản cảm﻿

Theo anh Quý, nội dung trên rất nhảm nhưng lúc đó lại có hàng ngàn lượt người đang xem. "Lướt qua những comment (bình luận), tôi càng sợ bởi có nhiều người vào bình luận "quá đỉnh", "quá đã", "đẳng cấp"…

Có người donate (quyên tặng) cả triệu đồng cho màn thách đấu. Phần "trả kèo" là cảnh người thua tự lấy đá đập mạnh vào đầu mình, diễn trò như người tâm thần… ngay trên sóng trực tiếp" - anh Quý bức xúc.

Quả thật, dạo một vòng TikTok vào tối muộn, không khó bắt gặp những màn PK kiểu này. Thuật toán nền tảng ưu tiên đưa các buổi PK vào dòng gợi ý, khiến số lượng người xem tăng nhanh.

Có những video diễn cảnh khóc lóc, quỳ lạy hay mạt sát, kích động "đối thủ". Có video người chơi "trả kèo" bằng cách đập trứng sống lên đầu, chà lên khắp người rồi nuốt sống. Có video người chơi chấp nhận tự làm nhục bản thân...