Đèo Khánh Lê lại sạt lở, tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt ngồn ngộn đất đá

Sáng 1/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa to kéo dài, lúc 20h15 ngày 30/11, tại Km39+280 Quốc lộ 27C, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (đèo Khánh Lê) xảy ra sạt lở taluy dương.

Hàng ngàn khối đất đá trút xuống tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt. (Ảnh: C.M)