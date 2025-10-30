Đèo Đại Ninh sạt lở nghiêm trọng, giao thông nối Phan Thiết - Đà Lạt tê liệt

Hiện công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt lở quá lớn và mưa vẫn tiếp diễn, việc thông tuyến dự kiến sẽ mất nhiều thời gian.

Trước đó, chiều 27/10, tại Km45+300 trên đèo Đại Ninh cũng xảy ra một vụ sạt lở lớn. Đất đá và cây cối vùi lấp hàng chục mét mặt đường. Đơn vị thi công dự án cải tạo quốc lộ 28B cùng người dân địa phương đã khẩn trương dọn dẹp, nỗ lực thông tuyến trong điều kiện thời tiết xấu kéo dài.