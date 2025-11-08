Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn

Sau khi “Mặt trời lạnh” khép lại, dự án phim mới “Gió ngang khoảng trời xanh” sẽ lên sóng VTV3 vào 20h thứ Hai, Ba và Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/8.

"Gió ngang khoảng trời xanh" khai thác những góc khuất trong tâm lý và đời sống của những người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30.

Phim do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chỉ đạo, với sự góp mặt của dàn diễn viên truyền hình có tên tuổi như: Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa, cùng với sự trở lại đáng chú ý của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng.



Bộ phim tập trung khai thác hành trình tìm kiếm hạnh phúc của người phụ nữ - một đề tài quen thuộc, nhưng đạo diễn muốn mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều và hiện đại hơn. Mạch phim nhẹ nhàng, gần gũi, được tiếp cận qua một lăng kính mới: Không chỉ kể về tình yêu, hôn nhân, mà còn là hành trình của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, dám sống cho chính mình.