Đến 'vùng đất bất tử' Shangri-la, đắm mình trong thiên đường huyền bí chốn nhân gian

Shangri-La là một trong những đô thị thuộc quyền quản lý của khu tự trị Tây Tạng Di Khánh. Thành phố này nằm ở phía tây bắc của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là nơi tiếp giáp của ba tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và khu tự trị Tây Tạng. Shangri-La là cửa ngõ duy nhất để vào Tây Tạng với 3 con sông song song được công nhận là di sản tự nhiên của thế giới.

Trong ngôn ngữ Tây Tạng, “Shangri-La” có nghĩa là “mặt trời và mặt trăng trong trái tim”. Trong tiếng Anh, nó có nghĩa là “nơi xa xôi và hấp dẫn”; trong tiếng Pháp nghĩa là “thiên đường trần gian”; trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, nó được hiểu là “thiên đường”. Chính vị vậy Shangri-La được mệnh danh là nơi “gần thiên đường nhất”. Điều này đã khiến cho nơi đây trở nên bí ẩn và thu hút lượng khách du lịch rất lớn đến khám phá.

Những nếp nhà nằm bình yên trên cao nguyên 3.300m

Shangrila nằm trên một cao nguyên cao hơn 3.300m so với mực nước biển, được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh thẳm, hồ nước đẹp thơ mộng, núi tuyết và cả bầu không khí trong lành, mát mẻ. Quanh năm nền nhiệt ở đây rất dễ chịu và quang cảnh thì thay đổi quanh năm theo từng mùa. Mỗi mùa lại có những vẻ đẹp đặc trưng khác nhau.