Đen Vâu vùng vẫy

MV Luôn Yêu Đời leo lên vị trí thứ 2 ở top trending YouTube. Đây là thành tích tương xứng với vị thế của rapper người Quảng Ninh trong giới rap Việt nói riêng và thị trường nói chung. Nhất là khi cái tên Đen Vâu vừa được nhắc đến liên tục sau tin đồn “làm đám hỏi với Hoàng Thùy Linh”, nam rapper càng gây chú ý.

So với Diễn viên tồi, Luôn yêu đời là bản rap có gam màu sáng, đơn giản hơn từ yếu tố âm nhạc đến MV, do đó đồng nghĩa việc khán giả sẽ dễ cảm nhận hơn. Lần này, mở đầu bản rap là đoạn hook của Cheng. Phần ca từ của bản rap được Đen tiết chế, cô đọng hơn so với những sản phẩm trước.



Đen Vâu và giọng ca trẻ Cheng.

Khi Đen Vâu lái trap

“Đen Vâu lái trap” là cụm từ được nhiều khán giả nhắc đến bên dưới MV Luôn Yêu Đời

Đó là một trong những điểm mới của Đen Vâu. Không còn là màu sắc âm nhạc chậm rãi, “chill”, Đen chọn cho Luôn yêu đời bản phối đậm chất trap - một thể loại nhạc đang lên ngôi ở giới rap Việt. Ở đó, âm lượng áp đảo trong bản phối là 808 kick, hi hat và snare. Ba âm thanh đó, kết hợp lại, tạo nên một cụm đặc trưng của nhạc trap.