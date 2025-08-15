Đen Vâu thông báo tin quan trọng

Dự án "Nuôi Em" thông qua MV Nấu Ăn Cho Em đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Thông qua dự án, hàng nghìn trẻ em được nhận nuôi.Tính từ 14/6/2023 đến nay, team Đen Vâu đã chuyển 2,86 tỷ đồng. Doanh thu đến từ sản phẩm âm nhạc này được Đen Vâu chuyển đến các đơn vị, trung tâm hỗ trợ cho trẻ em vùng cao được tiếp cận giáo dục.

Ngoài ra, số tiền kiếm được từ MV Nấu Ăn Cho Em cũng được trích ra để giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn cả giá trị âm nhạc, sản phẩm đã mang đến nguồn năng lượng tích cực, truyền được nguồn cảm hứng thiện nguyện lớn cho người hâm mộ.

Dự án "Nuôi Em" thông qua MV Nấu Ăn Cho Em được Đen Vâu và ekip bắt đầu từ tháng 6/2023

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, là một trong những rapper hàng đầu của Vbiz hiện tại. Xuất thân từ công việc công nhân vệ sinh, Đen Vâu bước vào làng nhạc bằng những bản rap mộc mạc, đầy chất tự sự và gần gũi. Không ồn ào chiêu trò, anh xây dựng sự nghiệp bằng âm nhạc chân thật, nhiều chiêm nghiệm và đầy chất thơ – đặc trưng khiến cái tên Đen trở thành gu riêng của rất nhiều khán giả.

Ngoài việc là nghệ sĩ, Đen Vâu còn được biết đến là người sống giản dị, không phô trương. Một trong những điều khiến khán giả yêu mến Đen Vâu chính là cách anh âm thầm lan toả điều tích cực đến với cộng đồng.