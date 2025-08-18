Đen Vâu: Mỗi cú click chuột, tôi đều nghĩ kỹ để không ảnh hưởng giới trẻ

Nam rapper Đen Vâu tham dự Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - ảnh: H.Anh

Trách nhiệm hơn trong ứng xử để lan tỏa giá trị tích cực

KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là sự kiện do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức, quy tụ khoảng 300 gương mặt có sức ảnh hưởng (KOL – Key Opinion Leader) tiêu biểu trên cả nước.

Chia sẻ bên lề hội nghị, Đen Vâu cho biết, qua quá trình làm việc, anh ngày càng ý thức rõ vai trò và sức ảnh hưởng của một người nổi tiếng trong xã hội. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử, lan tỏa giá trị tích cực và hoàn thiện bản thân.

Trong công việc, nam rapper luôn dành thời gian học hỏi, lắng nghe và tìm hiểu quy định pháp luật của Nhà nước để ngày một hoàn thiện hơn.

"Mỗi cú click chuột, một nội dung chia sẻ, tôi đều cân nhắc thật kỹ, thấu đáo xem có để lại hậu quả gì không, đặc biệt với các bạn trẻ, trẻ em - những đối tượng sử dụng công nghệ rất nhiều và từ rất sớm” - nam rapper nói.

Anh cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị quy tụ tới 300 KOL. Theo Đen Vâu, đây là sự động viên lớn từ Nhà nước để giới trẻ tự tin phát triển bản thân, khẳng định thế mạnh của mình, và biến nó thành nguồn sinh kế chính đáng.

Với những quy định, hướng dẫn ngày càng rõ ràng từ cơ quan quản lý, Đen Vâu cho rằng điều quan trọng đầu tiên của người làm sáng tạo là tuân thủ pháp luật, giữ gìn văn hóa. Song song đó là thể hiện tinh thần yêu thương, đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

MC Khánh Vy: “Làm điều mình thích và làm điều có ích cho người khác”

Nữ MC Khánh Vy và thông điệp học tập suốt đời trong những chia sẻ của mình - ảnh: H.Anh

Cũng tại hội nghị, MC Khánh Vy kể lại hành trình bén duyên với truyền thông và cơ duyên trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho giới trẻ trong lĩnh vực học tập suốt đời.

Cô chia sẻ, ở giai đoạn đầu, bản thân gặp nhiều bỡ ngỡ và mơ hồ khi định hình con đường sự nghiệp. “Khi đó, khái niệm ‘nhà sáng tạo nội dung’ chưa phổ biến. Em thường nói vui với mọi người rằng mình chỉ làm vài điều thú vị trên mạng xã hội. Nhưng đằng sau lại là sự băn khoăn, lo lắng: Mình sẽ đi tiếp thế nào?” - Khánh Vy nhớ lại.

Đúng lúc ấy, cô nhận được lời khuyên của một người thầy: “Nếu có thêm thu nhập khi còn là sinh viên thì rất đáng mừng. Nhưng nếu chỉ tập trung vào thu nhập, sau này nguồn thu sẽ vơi đi, khán giả cũng rời bỏ, vì họ không đến để xem quảng cáo”.

Từ đó, Vy rút ra nguyên tắc để đi đường dài: phải song hành 2 yếu tố – làm điều mình yêu thích và làm điều mang lại ích lợi cho người khác.

Đó cũng là động lực để cô xây dựng các sản phẩm nội dung như Vy Vocab, Vy Talk, Vy Job, chia sẻ về học ngoại ngữ, trò chuyện cùng những nhân vật truyền cảm hứng, đồng thời định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, bạn trẻ.

“Mỗi video em làm đều có một điểm chạm chung – đó là tinh thần học tập suốt đời. Và giá trị này chỉ thực sự bền vững khi chúng ta học tập cùng nhau” - MC Khánh Vy khẳng định.

Theo Ban tổ chức Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chủ đề của chương trình không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của những cá nhân có sức ảnh hưởng trong sự phát triển đất nước.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn thường niên, nơi các KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, công ty đào tạo và nền tảng truyền thông cùng chia sẻ, lan tỏa giá trị thật, kể lại hành trình của mình và kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng.

Huyền Anh