Đen Vâu bắt trend 'Vietlish - Engmese', định hack não fan hay gì?

Nhưng càng thách đố thì netizen càng hăng, cuối cùng cũng đã nhận ra đây là một đoạn nhạc trong ca khúc Million Years Ago của nữ ca sĩ US-UK đình đám Adele: "I only want to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way. When I were young."

Chỉ đơn giản là Đen Vâu cao hứng viết lại lời bài hát của idol, ấy vậy mà ở phần bình luận, các Đồng Âm (fan của Đen Vâu) cũng đu trend như thần tượng của mình, làm cho status của Đen Vâu càng trở nên hack não dân tình.

Dù dạo này "ở ẩn" nhưng có vẻ Đen vẫn mặn mòi vị biển, thậm chí hơn xưa. Hiện bài đăng này đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.