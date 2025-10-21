Đến Trại giam Chí Hòa đón người thân mới biết bị lừa tiền chạy án

Ngày 21-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Quốc, Vũ Đức Hòa và Thân Ngọc Điệp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Vũ Đức Hoà và Nguyễn Hồng Quốc, mỗi bị cáo 14-16 năm tù; bị cáo Thân Ngọc Điệp 8-9 năm tù, cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, ngày 22-3-2023, Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi) bị công an bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đang mang thai, chị Nguyễn Ngọc Thanh (vợ của Trưởng) nhờ Phạm Minh Tuấn (bạn của Trưởng) liên hệ đến gặp Quốc để lo cho chồng được tại ngoại.

Quốc không quen biết ai giải quyết hồ sơ vụ án và không có khả năng giúp cho Trưởng được tại ngoại nhưng vẫn nhận lời của Tuấn. Sau đó, Quốc kể lại cho Hòa (bạn cùng làm dịch vụ nhà đất) nghe để tìm người giải quyết.