Đến Thùy Tiên cũng có lúc 'xu cà na' vì váy áo lộ 'phụ tùng'

Khi tạo dáng quay người về phía sau, khung hình nhìn mới đỡ phản cảm, đồng thời che đi vòng 2 kém nuột



Sự cố đó là một kinh nghiệm mới giúp Thùy Tiên ngày càng hoàn thiện hơn. Kết quả là bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế, người đẹp hoàn toàn chỉn chu dù trang phục cô mặc táo bạo cỡ này.



Khoảng thời gian trước khi sang Thái chinh chiến, vì chọn sai chiếc đầm đuôi cá chất liệu ánh kim bóng loáng mà Thùy Tiên cũng vô tình để lộ vòng eo kém thon, in hằn body như "khúc giò". Đã thế gương mặt makeup "già chát chúa" của Thùy Tiên cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.



Hình ảnh kém đẹp của Thùy Tiên thời điểm đó khiến nhiều người cảm thấy lo ngại trước thềm Miss Grand International 2021 diễn ra.



Trang phục dạ hội ban đầu của Thuỳ Tiên ở Miss Grand 2021 từng bị dân tình phản đối kịch liệt do nhìn khá thô, đã thế còn khiến đôi chân như ngắn lại, dìm vóc dáng thảm hại. May thay cô đã không chọn bộ đồ này để trình diễn tại cuộc thi!

