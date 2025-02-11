Đền Thánh Trung Lao - Dáng đứng thánh thiện giữa làng quê Ninh Bình

Giữa vùng đồng bằng trù phú, Đền Thánh Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình nổi bật với tháp chuông uy nghi vươn cao giữa sắc xanh làng mạc. Công trình là điểm nhấn kiến trúc tôn giáo giàu giá trị nghệ thuật và là trung tâm sinh hoạt đức tin của đông đảo giáo dân trong vùng.

Sau trận hỏa hoạn đêm 5/8/2017 thiêu rụi hoàn toàn ngôi thánh đường cổ gần 130 năm tuổi, năm 2018, công trình Đền Thánh Trung Lao được khởi công tái thiết. Trải qua sáu năm miệt mài xây dựng, đến tháng 1/2024, ngôi thánh đường mới chính thức hoàn thành. Từ trên cao, Đền thánh Trung Lao hiện lên uy nghi giữa trung tâm làng, với mái ngói đỏ thắm và tháp chuông vươn cao giữa nền trời. Công trình phục dựng theo mô hình cũ nhưng quy mô lớn hơn, dài 63 m, rộng 21 m, cao 16,5 m; gian Cung Thánh mở theo hình Thánh giá rộng 33 m, sức chứa hơn 2.000 giáo dân. Mặt tiền Đền Thánh Trung Lao nổi bật với những đường nét Gothic tinh tế, điểm xuyết hoa văn truyền thống Việt, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa gần gũi. Tháp chuông cao 43 mét, treo bốn quả chuông, mỗi quả nặng 1,2 tấn, được đúc tại Pháp và đặt trên giá làm từ hơn 11 m³ gỗ lim. Nhà xứ cùng các hạng mục phụ trợ hòa quyện trong tổng thể kiến trúc cổ kính của Đền Thánh Trung Lao. Với kiến trúc mái vòm kết hợp cùng hoa văn hoa lá Tây, công trình mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa tinh tế, tạo cảm giác uy nghi mà vẫn mềm mại, hài hòa giữa nghệ thuật phương Tây và nét trầm mặc Á Đông. Góc nhìn phía sau cho thấy sự tinh xảo trong từng chi tiết kiến trúc mái vòm và hoa văn, thể hiện bàn tay tài hoa của những người xây dựng. Qua cổng nhà thờ, lối đi quanh hồ nước dẫn vào khoảng sân rộng, nơi đức tin và vẻ đẹp bình yên giao hòa trong từng góc nhỏ. Bệ thờ Đức Mẹ Maria - điểm nhấn linh thiêng giữa lòng Đền Thánh, rực sáng trong gam vàng - đỏ biểu trưng cho niềm tin và hi vọng. Tượng các Thánh trong khuôn viên thánh đường - biểu trưng cho đời sống đức tin bền chặt và lòng sùng kính của giáo dân Trung Lao. Thánh đường Trung Lao rực rỡ trong ngày đặc biệt - nơi tình yêu của các đôi uyên ương được chúc phúc và thăng hoa trước Thiên Chúa. Khoảnh khắc thiêng liêng khi các cặp đôi trao nhau nhẫn cưới - biểu tượng của tình yêu và lời hứa trọn đời trong đức tin. Hàng nghìn giáo dân cùng chứng kiến và chúc phúc cho các đôi tân hôn - một lễ cưới không chỉ của riêng ai, mà là niềm hân hoan của cả cộng đoàn xứ đạo. Nghi thức hôn lễ được cử hành trang trọng trong tiếng hát và lời cầu nguyện của cộng đoàn. Các đôi uyên ương trong trang phục truyền thống và lễ phục trắng tinh khôi, thành kính cầu nguyện trước thánh đường Trung Lao. Những vòm mái, tháp chuông và ô cửa kính lung linh trong ánh sáng đêm - thánh đường Trung Lao tựa bức họa huyền ảo giữa lòng xứ đạo. Ánh sáng từ thánh đường hắt lên gương mặt thơ ngây của em nhỏ - khoảnh khắc bình yên, đẹp đến nao lòng.